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02:30, 1 июля 2026Мир

Полянский заявил о непонимании Европой опасности эскалации

Полянский: В Европе не осознают опасности уровня эскалации в отношениях с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL

В Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

«Мне кажется, в Европе не понимают, что сейчас мы находимся в очень опасной зоне (...) Может произойти какой-нибудь один эпизод, и он раскрутит целый маховик эскалации, который сложно будет остановить», — сказал Полянский.

Он отметил, что речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России, а также о размещении в Европе производств беспилотников и других вооружений.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой где-то на рубеже 2030 года. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.

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