В Конгрессе США призвали подтолкнуть ФРГ к помощи и передать Киеву танки Abrams

Конгрессмен США Маккол призвал подтолкнуть Германию к помощи и передать Киеву танки Abrams

США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к помощи и разблокировке поставок немецких танков Leopard Киеву. Об этом в разговоре с ABC News заявил председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

«Если бы мы объявили, что собираемся предоставить танки Abrams, только один… я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу. Тогда они поставили бы танки Leopard. И помните: есть около десяти стран, у которых есть эти танки, но им нужно, чтобы Германия подписала контракт», — отметил республиканец.

Ранее Маккол заявил о необходимости отправки на Украину оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS дальнего радиуса действия. По его словам, эти ракеты необходимы Вооруженным силам Украины для ударов по Крыму, поскольку с территории полуострова осуществляются запуски беспилотников.

Конгрессмен совместно с председателем комитета по делам вооруженных сил Конгресса Майком Роджерсом также призвал администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией». По мнению законодателей, решения Вашингтона и союзников в настоящее время напоминают «слабую политику» 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении «Северного потока-2» или от предоставления американских зенитных ракетных комплексов Stinger Украине до начала специальной военной операции.