Конгресс США обвинил Байдена в нерешительности на Украине

Конгресс призвал Байдена и Шольца дать ВСУ «необходимые для победы» Leopard 2 и ATACMS

В Конгрессе США призвали администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией». Об этом пишет ТАСС.

С таким предложением выступили председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) и Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

По мнению законодателей, решения Вашингтона и союзников сейчас напоминают «слабую политику» 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении «Северного потока-2» или от предоставления американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger Украине до начала специальной военной операции (СВО).

«Нынешняя нерешительность и самоограничение» США приведут к затягиванию украинского конфликта, обвинили политики руководство США. Они призвали Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца последовать примеру Великобритании и стран Восточной Европы. По мнению законодателей, они должны дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительное оружие.

«Танки Leopard 2, оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления», — подчеркнули они.

Ранее стало известно, что Шольц передаст Украине Leopard 2 в случае поставок США танков Abrams Киеву.