В США призвали передать Киеву баллистические ракеты для ударов по Крыму

Конгресс США призвал президента Байдена передать Киеву ракеты ATACMS для удара по Крыму

США необходимо отправить на Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Такое мнение в эфире ABC Mews высказал председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

По его словам, эти ракеты необходимы Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по Крыму, поскольку с территории полуострова осуществляются запуски беспилотников.

Ранее Маккол совместно с председателем комитета по делам вооруженных сил конгресса Майком Роджерсом призвали администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией». По мнению законодателей, решения Вашингтона и союзников сейчас напоминают «слабую политику» 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении «Северного потока-2» или от предоставления американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger Украине до начала специальной военной операции (СВО).