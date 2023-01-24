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14:26, 24 января 2023Мир

В Германии раскрыли запрос Польши по танкам для Украины

Reuters: в ФРГ сообщили о запросе Польши на передачу Украине до 14 танков Leopard 2A4

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Германия получила запрос Польши на передачу Украине немецких танков Leopard 2A4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в обороне ФРГ.

Уточняется, что Варшава подала запрос на поставку до 14 танков Leopard 2A4 для Киева.

Ранее украинские власти раскрыли список стран, которые готовы предоставить около 100 немецких танков Leopard. Среди этих стран оказались Финляндия и Польша, а также Испания, Дания и Нидерланды.

До этого генсек НАТО призвал альянс подготовить танки Leopard к отправке на Украину. При этом, по его словам, консультации между странами-членами альянса еще продолжаются.

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Виктория Кондратьева
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