Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 24 января 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard

ABC: 12 стран согласились передать Киеву около 100 немецких танков Leopard

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Если правительство Германии даст разрешение, около 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды. Чиновник подчеркнул, что Украина остро нуждается в оружии, так как ее собственные запасы истощаются.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
В квартире знакомой Ренаты Литвиновой рухнул потолок
Дженнифер Лопес заметили с Беном Аффлеком и его бывшей женой
Германия отправит 29 танков Leopard в две страны
Лавров объяснил необходимость создания единой валюты для стран БРИКС
Обнаружена «золотая» древнеегипетская мумия
Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год
Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана
Названа причина крушения вертолета с главой МВД Украины
Лавров заявил о работе французских ЧВК на территории Евразии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.