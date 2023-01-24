В Киеве заявили о готовности 12 стран передать Украине танки Leopard

ABC: 12 стран согласились передать Киеву около 100 немецких танков Leopard

Если правительство Германии даст разрешение, около 100 немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

О готовности передать Киеву боевую технику уже публично заявили Финляндия и Польша, некоторое количество танков хотят передать Испания, Дания и Нидерланды. Чиновник подчеркнул, что Украина остро нуждается в оружии, так как ее собственные запасы истощаются.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».