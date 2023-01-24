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18:17, 24 января 2023Мир

Чехия отказала Украине в танках Leopard 2

Премьер Чехии Фиала: Прага не поставит Украине Leopard 2 из-за угроз для обороны страны

Фото: Michael Sohn / AP

Стоящие на вооружении Чехии немецкие танки Leopard 2 нужны для противодействия угрозам и обороны страны, поэтому Прага не сможет поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) эти боевые машины. Об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, сообщает Reuters.

«Сейчас невозможно отправить танки Leopard, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения собственной безопасности», — объяснил причину отказа от поставок Фиала. Отмечается, что предназначенная для Чехии партия танков должна заменить советские Т-72, которые Прага ранее передала Украине.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден готов передать десять американских танков Abrams Киеву для того, чтобы повлиять на власти Германии в вопросе военных поставок немецких танков Leopard 2 в интересах ВСУ. Отмечается, что, по мнению американского генералитета, для «сдерживания скорого российского наступления Киеву необходимо около 500 танков западного производства».

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Виктория Кондратьева
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