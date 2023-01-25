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13:45, 25 января 2023Мир

Германия одобрила поставки танков Leopard Украине

Правительство Германии согласовало отправку танков Leopard Украине и одобрит их реэкспорт

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Об этом пишет Reuters.

На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков, пока что там нацелены обеспечить Киев двумя батальонами Leopard 2 из собственных запасов. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

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Елизавета Наумова
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