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09:29, 10 февраля 2023Мир

Украина официально попросила у Нидерландов истребители F-16

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен заявил о заявке Киева на поставку истребителей F-16
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Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Украина подала официальную заявку Нидерландам с просьбой поставить истребители F-16. Об этом заявила глава голландского Минобороны Кайса Оллонгрен, ее цитирует NOS.

«Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить», — сказала министр.

По словам Оллонгрен, Нидерландам необходимо согласовать действия «с американцами и другими союзниками» для осуществления поставок истребителей Киеву. «Это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом вопросе», — подчеркнула она.

В январе сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность поставить Киеву американские истребители F-16. В кабмине королевства заявили, что решение об отправке самолетов будет принято, если Киев сам обратится с соответствующей просьбой.

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Глеб Бажуткин
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