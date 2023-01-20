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12:08, 20 января 2023Мир

Нидерланды захотели поставить на Украину истребители F-16

NL Times: Глава МИД Нидерландов Хукстра анонсировал поставку Украине истребителей F-16

Фото: Henning Baggervia / Ritzau Scanpix / Reuters

Нидерланды рассмотрят возможность поставить на Украину американские истребители F-16, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Его цитирует голландское издание NL Times.

Сообщается, что голландский министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что Нидерланды также будут готовы помочь Киеву оплатить танки Leopard 2, которые ряд стран намереваются поставить на Украину.

«Мы ждем позиции Германии по этому поводу, но я за то, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину», — приводит слова министра Bloomberg.

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Глеб Бажуткин
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