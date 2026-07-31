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09:04, 31 июля 2026 (обновлено: 09:21, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Гость интервью Собчак раскрыл ее личное признание

Блогер Grey Wiese: Собчак специально задает неудобные вопросы в первой половине интервью
Маргарита Щигарева

Кадр: Grey Wiese / YouTube

Популярный блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese, раскрыл личное признание, которое во время интервью с ним сделала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. О нем блогер рассказал в подкасте «На ковер», видео доступно на YouTube.

Григорьев-Апполонов заявил, что первая половина интервью далась ему тяжело, поскольку Собчак задавала ему неудобные вопросы. «Потом она мне сказала: "Ты знаешь, я на всех интервью себя так веду. Я все время ковыряю, ковыряю, ковыряю, и что польется из человека — говно либо что-то хорошее". Вот я у тебя поковыряла, говорит, ничего не полилось плохого», — сказал блогер.

По его словам, Собчак добавила, что, если гость начинает резко реагировать на острые вопросы, она специально продолжает их задавать.

Интервью с Григорьевым-Апполоновым вышло на канале Собчак в сентябре 2025 года. Позднее она удалила видео, поскольку Роскомнадзор обнаружил в нем признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Григорьев-Апполонов отметил, что ведущая заранее связалась с ним и попросила прощения за удаление ролика.

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