19:31, 9 октября 2025Интернет и СМИ

Герой интервью Собчак отреагировал на удаление видео из-за ЛГБТ-пропаганды

Блогер Григорьев-Апполонов: В удаленном Собчак интервью не было ЛГБТ-пропаганды
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @greywiese

Герой интервью телеведущей Ксении Собчак, блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов (известен как Grey Wiese) отреагировал на удаление видео по требованию Роскомнадзора. Комментарии он дал телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией)., видео доступно на YouTube.

«Я ожидал, на самом деле, и похуже развития событий», — заявил Григорьев-Апполонов. При этом блогер выразил мнение, что в записи его беседы с Собчак не было пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Grey Wiese также добавил, что журналистка заранее связалась с ним и попросила прощения за ограничение доступа к ролику. Он подчеркнул, что, несмотря на случившееся, очень благодарен Собчак за интервью.

Телеведущая 8 октября рассказала, что ей пришлось удалить запись беседы с Григорьевым-Апполоновым по предписанию Роскомнадзора. Как пояснила Собчак, ведомство усмотрело в ролике признаки ЛГБТ-пропаганды.

Сергей Григорьев-Апполонов — музыкант и блогер, участник поп-группы AppolonovGang, племянник певца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего. В начале 2000-х годов уехал из России в Германию. В 2020-е годы стал популярным в соцсетях благодаря роликам, в которых он показывает свою жизнь в Париже.

    Все новости