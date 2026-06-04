В ОБСЕ раскрыли мнение Запада об ударе ВСУ по спящим студентам

Полянский назвал теракт в Старобельске неприятной правдой для Запада

Террористический акт в Старобельске — это неприятная правда, которую на Западе стараются не замечать. Так прокомментировал реакцию западных коллег на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по спящим студентам Старобельского профессионального колледжа постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, сообщает РИА «Новости».

По словам Полянского, в этом можно было убедиться, когда западные журналисты «под надуманными предлогами отказались ехать на место трагедии». При этом, считает он, линию поведения спонсоров Украины не изменит даже визит на место удара делегации Международного комитета Красного Креста (МККК), которая уже убедилась в масштабах и жестокости этого теракта.

В их "картине мира" Украина преступлений не совершает, и все убитые ею мирные граждане, будь то взрослые или дети, автоматически становятся легитимными целями Дмитрий Полянский постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Из-за этого, считает постпред России при ОБСЕ, Киев чувствует полную безнаказанность и наращивает темп терактов против гражданского населения.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, ее жертвами стали учащиеся.

Вскоре российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине. Такой приказ Министерству обороны РФ дал президент России Владимир Путин.

Преподаватель профессионального колледжа Елена Юрьева, спасавшая детей во время украинских ударов, рассказала, что западная пресса и украинские СМИ распространили ложные сведения после произошедшего.