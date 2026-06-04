В Госдуме объяснили агрессивную риторику Украины в адрес Белоруссии

Депутат Белик: Агрессивная риторика Киева является частью стратегии давления на Минск

Агрессивная риторика Украины в адрес Белоруссии является частью стратегии давления на Минск. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.ru.

«В последние месяцы наблюдается стремительная эскалация напряженности между Украиной и Республикой Беларусь. Агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск», — пояснил он.

По мнению парламентария, причиной агрессивной риторики может быть раздражение из-за военно-политического сотрудничества России и Белоруссии. Свою роль в этом играет и географическое расположение республики, которая находится возле зоны боевых действий.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует молчать, чтобы «дожить до пенсии».