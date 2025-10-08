Роскомнадзор нашел в интервью Собчак ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в интервью Собчак с Григорьевым-Апполоновым

Российская телеведущая Ксения Собчак по предписанию Роскомнадзора удалила со своего YouTube-канала интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese. Об этом журналистка рассказала в Telegram.

Как уточнила Собчак, ведомство нашло в интервью признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). «Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — добавила журналистка.

Она также назвала удаление ролика вынужденным и попросила за это прощения у героя интервью и зрителей.

Интервью Собчак с Григорьевым-Апполоновым вышло на ее YouTube-канале 8 сентября. Среди прочего блогер рассказал о своей эмиграции и отметил, что за границей сразу стал учить язык.

Сергей Григорьев-Апполонов — музыкант и блогер, участник поп-группы AppolonovGang, племянник певца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего. В начале 2000-х годов уехал из России в Германию. В 2020-е годы стал популярным в соцсетях благодаря роликам, в которых он показывает свою жизнь в Париже.