Уехавший из России блогер назвал самое тяжелое в эмиграции и расплакался

Блогер Grey Wiese заявил, что из-за эмиграции более трех лет не видел мать

Популярный блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese, уехавший из России, дал совет эмигрантам и назвал самое тяжелое в жизни вне родины. Подробностями он поделился в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Самый главный совет (...) — забудьте вы сейчас про новости с вашей родины. Если вы хотите начать жить здесь, нужно, конечно, заниматься собой в первую очередь», — обратился Григорьев-Апполонов к эмигрантам. Он рассказал, что за границей сразу начал учить язык и пытаться интегрироваться в новое общество.

Самым же тяжелым в отъезде из России блогер назвал то, что он более трех лет не видел мать. На вопрос Собчак о том, переживает ли он из-за этого, Григорьев-Аполлонов ответил словом «очень» и расплакался. «Когда ты живешь очень долго [не в России] и ты не видишь, как они стареют. Это вот плата такая, я все время это знал», — поделился переживаниями блогер. Он добавил, что раньше мать приезжала к нему раз в год, однако в последнее время перестала прилетать в Париж.

Григорьев-Апполонов впервые уехал из России в Германию после окончания школы. В стране он около 10 лет проработал в фармацевтической компании. Позднее переехал в Париж. Блогер стал известен благодаря роликам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где он показывает роскошную жизнь во французской столице, рассказывает о путешествиях и публикует музыкальные работы. На его аккаунт в соцсети подписаны 1,5 миллиона человек.