Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:05, 8 сентября 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России блогер назвал самое тяжелое в эмиграции и расплакался

Блогер Grey Wiese заявил, что из-за эмиграции более трех лет не видел мать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярный блогер и музыкант Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese, уехавший из России, дал совет эмигрантам и назвал самое тяжелое в жизни вне родины. Подробностями он поделился в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Самый главный совет (...) — забудьте вы сейчас про новости с вашей родины. Если вы хотите начать жить здесь, нужно, конечно, заниматься собой в первую очередь», — обратился Григорьев-Апполонов к эмигрантам. Он рассказал, что за границей сразу начал учить язык и пытаться интегрироваться в новое общество.

Материалы по теме:
Блогеры утопают в долгах, чтобы набрать подписчиков и разбогатеть. Что они скрывают за красивой картинкой в соцсетях?
Блогеры утопают в долгах, чтобы набрать подписчиков и разбогатеть.Что они скрывают за красивой картинкой в соцсетях?
18 августа 2024
Голые ангелы Victoria’s Secret, отмена звезд и русский Тимоти Шаламе. Чем еще запомнился мир моды и роскоши в 2024 году?
Голые ангелы Victoria’s Secret, отмена звезд и русский Тимоти Шаламе.Чем еще запомнился мир моды и роскоши в 2024 году?
27 декабря 2024

Самым же тяжелым в отъезде из России блогер назвал то, что он более трех лет не видел мать. На вопрос Собчак о том, переживает ли он из-за этого, Григорьев-Аполлонов ответил словом «очень» и расплакался. «Когда ты живешь очень долго [не в России] и ты не видишь, как они стареют. Это вот плата такая, я все время это знал», — поделился переживаниями блогер. Он добавил, что раньше мать приезжала к нему раз в год, однако в последнее время перестала прилетать в Париж.

Ранее известный стендап-комик Кирилл Селегей назвал главную бытовую сложность эмиграции. Таковым он счел все финансовые операции, например, переводы денег.

Григорьев-Апполонов впервые уехал из России в Германию после окончания школы. В стране он около 10 лет проработал в фармацевтической компании. Позднее переехал в Париж. Блогер стал известен благодаря роликам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где он показывает роскошную жизнь во французской столице, рассказывает о путешествиях и публикует музыкальные работы. На его аккаунт в соцсети подписаны 1,5 миллиона человек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Франции ушло в отставку

    Минобороны предупредило российский регион об атаке ВСУ

    Пассажиры и экипаж не выжили при крушении вертолета вблизи аэропорта в США

    В Москве началась вакцинация от гриппа

    В российском городе дети вызвали скорую родителям, которых не могли разбудить. Что с ними произошло?

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном костюме

    Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

    Украина выпустила ракеты по российскому региону

    Бывший замминистра здравоохранения российского региона получил срок за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости