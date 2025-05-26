Уехавший из России комик назвал главную сложность эмиграции

Уехавший в Израиль комик Селегей заявил о сложностях с финансовыми операциями

Российский стендап-комик Кирилл Селегей, уехавший в Израиль, назвал финансовые вопросы главной бытовой сложностью эмиграции. Об этом он заявил в интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России), видео доступно на YouTube.

«Для меня самое сложное — все финансовые вопросы и финансовые операции, так как в Европе и в принципе в мире по каким-то причинам очень следят за потоком финансов между людьми», — рассказал юморист.

По словам Селегея, он не понимает, с чем связаны такие меры. Как отметил комик, в России аналогичные операции, к примеру, переводы денег, осуществляются моментально.

Ранее комик Андрей Айрапетов, живущий в Европе, заявил, что не хочет терять связь со зрителями из России. При этом стендапер признался, что из-за жизни в эмиграции начинает хуже понимать российский контекст.