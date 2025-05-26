Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:12, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал главную сложность эмиграции

Уехавший в Израиль комик Селегей заявил о сложностях с финансовыми операциями
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Телеканал Дождь / YouTube

Российский стендап-комик Кирилл Селегей, уехавший в Израиль, назвал финансовые вопросы главной бытовой сложностью эмиграции. Об этом он заявил в интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, признан нежелательной организацией в России), видео доступно на YouTube.

«Для меня самое сложное — все финансовые вопросы и финансовые операции, так как в Европе и в принципе в мире по каким-то причинам очень следят за потоком финансов между людьми», — рассказал юморист.

По словам Селегея, он не понимает, с чем связаны такие меры. Как отметил комик, в России аналогичные операции, к примеру, переводы денег, осуществляются моментально.

Ранее комик Андрей Айрапетов, живущий в Европе, заявил, что не хочет терять связь со зрителями из России. При этом стендапер признался, что из-за жизни в эмиграции начинает хуже понимать российский контекст.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад снял ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине. Как это угрожает России?

    Россиянка раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры в сети

    Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в откровенном наряде

    Известному телеведущему разбили машину в центре европейской столицы

    Арендодателям назвали возможные причины для штрафа

    В России оркестр дал концерт на борту самолета во время полета

    В Кремле ответили на вопрос о пощечине Макрону

    Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

    Возбуждено дело после обнаружения мертвого младенца на российском предприятии

    В Кремле раскрыли статус меморандума об урегулировании конфликта с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости