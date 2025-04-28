Живущий в Европе комик заявил о нежелании терять связь с Россией

Стендап-комик Айрапетов заявил, что не хочет терять связь с Россией

Известный российский комик Андрей Айрапетов, живущий в Европе, заявил, что не хочет терять связь со зрителями из России. Об этом он заявил в интервью YouTube-проекту «Говорящие головы».

Айрапетов заявил, что старается писать свои стендап-выступления таким образом, чтобы они были понятны российской аудитории. По словам комика, 80 процентов его зрителей — из России. «Я стараюсь делать так и писать материал так, чтобы не терять связь с Россией. Для меня это суперважно», — отметил юморист.

При этом стендапер подчеркнул, что из-за жизни в эмиграции начинает терять российский контекст. Однако Айрапетов счел, что он по-прежнему остается интересен большинству его поклонников.

Ранее Айрапетов заявил, что чувствует себя чужим в России. Он признался, что испытал подобное ощущение после визита в Москву на неделю.