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09:33, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик описал поездку в Москву словами «чувствую себя чужим»

Комик Айрапетов заявил, что чувствует себя чужим в России

Кадр: Ночная Смена / YouTube

Известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, рассказал о поездке в Москву. Подробностями он поделился в подкасте для YouTube-канала «Ночная смена».

Айрапетов заявил, что приехал в Москву на неделю и встретился с коллегами. По его словам, после разговоров с комиками он почувствовал себя чужим в России. «Все так туго, как будто бы ты встретил дальнего родственника. Вы как бы родные друг другу люди, вас что-то связывает. И меня пугает это», — описал он свои ощущения.

При этом стендапер подчеркнул, что не потерял связь с близкими друзьями.

Ранее Айрапетов оценил перспективу возвращения в Россию. Он заявил, что не собирается приезжать в страну в ближайшее время.

В январе стало известно, что известный российский юморист Александр Гудков вернулся в Россию. Шоумен уехал из страны в 2022 году, жил в Турции и Узбекистане.

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      Мария Большакова
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