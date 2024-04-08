Уехавший из России популярный комик оценил перспективу возвращения

Комик Андрей Айрапетов заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Популярный стендап-комик Андрей Айрапетов, уехавший из России в Казахстан в сентябре 2022 года, оценил перспективу возвращения в страну. В беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), запись которой доступна на YouTube, он заявил, что не планирует возвращаться на родину.

Айрапетов сообщил, что недавно принял решение, что не вернется в Россию в ближайшее время. Комик отметил, что чувствует себя как дома в Казахстане. «Я говорю дом, но мне больше всего не нравится, когда меня поправляют: "Это дом уже у тебя?" Конечно, дом, я надеюсь. Да, дом, сейчас — да», — пояснил он.

Комик рассказал, что сейчас живет в Алма-Ате и снимает двухкомнатную квартиру в центре города за 320 тысяч тенге (около 64 тысяч рублей). «Мне в тенге очень удобно, я уже не считаю, а сколько это в рублях, стараюсь не акцентировать внимание на таких вещах», — добавил Айрапетов. В ответ Дудь назвал привыкание к валюте новой страны важным моментом эмиграции.

В январе сообщалось, что российский юморист, бывший участник шоу Comedy Woman на ТНТ и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Гудков покинул страну в конце 2022 года. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

