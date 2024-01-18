Комик Гудков вернулся в Россию

Комик Александр Гудков прилетел в аэропорт Шереметьево и вернулся в Россию

Российский юморист, бывший участник шоу «Comedy Woman» на ТНТ и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает агентство URA.ru.

Читатель издания заметил Гудкова в аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее Гудков, работавший в команде шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, оценил перспективу его возвращения. По словам юмориста, что шоу не закрыто. Он также добавил, что нужно работать над тем, чтобы программа вернулась на экраны.

В сентябре 2022 года на комика написали заявление в прокуратуру. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков попросил возбудить против Гудкова уголовное дело из-за его клипа «Я узкий». В нем комик спародировал музыкальную композицию певца SHAMAN «Я русский».

Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.