Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:40, 18 января 2024Интернет и СМИ

Комик Гудков вернулся в Россию

Комик Александр Гудков прилетел в аэропорт Шереметьево и вернулся в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский юморист, бывший участник шоу «Comedy Woman» на ТНТ и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает агентство URA.ru.

Читатель издания заметил Гудкова в аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее Гудков, работавший в команде шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, оценил перспективу его возвращения. По словам юмориста, что шоу не закрыто. Он также добавил, что нужно работать над тем, чтобы программа вернулась на экраны.

В сентябре 2022 года на комика написали заявление в прокуратуру. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков попросил возбудить против Гудкова уголовное дело из-за его клипа «Я узкий». В нем комик спародировал музыкальную композицию певца SHAMAN «Я русский».

Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Сообщалось, что он переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Башкирии заявил о частичной вине властей в беспорядках в республике

      Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

      ФСБ задержала продававшего Украине фото стратегических объектов россиянина

      Лавров заявил о неспособности Киева выдвигать условия для завершения конфликта

      Россиянам предрекли удешевление китайских машин

      Лавров прокомментировал охлаждение в отношениях России и Армении

      Комик Гудков вернулся в Россию

      В Донецке опровергли скидки на стоматологию за участие в предвыборной кампании

      Фитнес-тренер дал советы по выполнению приседаний

      В Госдуме назвали сериал «Слово пацана» победой отечественного кино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше