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На комика Гудкова написали заявление в Генпрокуратуру за клип «Я узкий»

Александру Гудкову может грозить штраф до пяти лет тюрьмы за пародию на клип «Я русский»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на комика Александра Гудкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам чиновника, он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Недовольство чиновника вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен карри».

В пародии, набравшей на момент публикации свыше миллиона просмотров, Гудков высмеял клип «Я русский» исполнителя Shaman. Отмечается, что если подтвердится факт оскорбления, то комику может грозить штраф до 500 тысяч рублей или реальный срок от двух до пяти лет тюрьмы.

Ранее Shaman в беседе с News.ru предположил, что юморист — поклонник его творчества. Помимо этого, он также отметил, что клип Александра Гудкова — хорошая реклама трека «Я русский», и он счастлив, что люди делают свои версии его песни.

Как стало известно, Shaman — творческий псевдоним 30-летнего Ярослава Дронова, под которым он работает с 2020 года. Исполнитель участвовал в проектах «Фактор А» и «Голос». Известность Shaman приобрел благодаря интернету.

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Ксения Жарова
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