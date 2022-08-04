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Клип российского артиста попал в топ-100 лучших клипов мира

Клип российского артиста SHAMAN на песню «Я русский» попал в топ-100 лучших клипов мира

Кадр: SHAMAN / YouTube

Клип российского исполнителя SHAMAN попал в топ-100 лучших клипов мира. Об этом сообщает ТАСС.

Видеоролик на песню «Я русский» занял 92-е место в мировом хит-параде, собрав почти семь миллионов просмотров на Youtube. По этому показателю он обогнал клип американского поп-исполнителя Джастина Бибера Baby.

Уточняется, что SHAMAN — единственный российский артист в рейтинге, согласно данным за неделю. С момента выхода клипа ролик набрал почти полмиллиона лайков.

SHAMAN — творческий псевдоним 30-летнего Ярослава Дронова, под которым он работает с 2020 года. Впервые артист вышел на сцену в возрасте четырех лет. Дронов получил три музыкальных образования, участвовал в проектах «Фактор А» и «Голос». Известность SHAMAN приобрел благодаря интернету. Исполнитель также является автором и композитором своих песен.

Ранее стало известно о том, что Джастин Бибер впервые выступил на сцене после частичного паралича лица.

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Дениза Мацаева
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