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Джастин Бибер впервые выступил на сцене после частичного паралича лица

Джастин Бибер впервые выступил на сцене в Лукке после паралича лицевого нерва
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер впервые вышел на сцену после частичного паралича лица. Об этом сообщает NY Post.

Концерт в рамках мирового турне Justice состоялся в итальянском городе Лукке. Поддержать музыканта пришла его жена Хейли. У певца в августе запланировано еще пять концертов в Европе, а в сентябре певец выступит в Южной Америке. Выступления также пройдут в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Всего в рамках тура запланировано 75 концертов.

О болезни Бибера стало известно в начале июня. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе. Позднее супруга исполнителя рассказала о поправке артиста

Ранее стало известно о том, что канадский исполнитель Дрейк заболел коронавирусом.

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Дениза Мацаева
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