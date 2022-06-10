Джастин Бибер рассказал о тяжелом заболевании

Певец Джастин Бибер заявил, что у него парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта

Канадский певец и актер Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта, пишет Daily Mail со ссылкой на видео артиста.

Бибер уточнил, что из-за тяжелой болезни недавно приостановил свое турне по миру. «Я сделал все, чтобы поправиться, но моя болезнь прогрессирует», — подчеркнул исполнитель. Он заявил, что у него парализовало пол-лица: Бибер не может открывать правый глаз и улыбаться.

«Это довольно серьезно, как видите. Я бы хотел, чтобы это было не так. Очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться», — уточнил певец.

По данным клиники Мейо (Mayo Clinic), заболевание является осложнением после опоясывающего лишая, которое может привести к параличу лицевого нерва. Потеря слуха и паралич лицевого нерва, связанные с синдромом Рамзи Ханта, носят временный характер, однако могут стать постоянными, уточнили медики.

Ранее жена певца, американская модель Хейли Бибер, рассказала, что перенесла инсульт.