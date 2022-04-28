Жена Бибера рассказала о состоянии после инсульта

Модель Хейли Бибер рассказала о своем состоянии после пережитого 10 марта микроинсульта

Американская модель Хейли Бибер впервые рассказала о своем состоянии после пережитого микроинсульта. На эту тему она выскзалась в ролике на собственном YouTube-канале.

25-летняя манекенщица призналась, что 10 марта 2022 года почувствовала «странное ощущение» в правой руке, а именно, кончики ее пальцев онемели. По словам модели, когда ее муж, певец Джастин Бибер поинтересовался ее состоянием, она осознала, что не может говорить. «Правая сторона моего лица начала опускаться, и я не могла произнести ни слова. Я сразу подумала, что у меня инсульт», — пояснила американка.

Бибер призналась, что супруг быстро среагировал и сразу вызвал скорую помощь. Модель провела в клинике всю ночь и сдала анализы. Тесты показали, что она перенесла транзисторную ишемическую атаку, которую также называют микроинсультом. В видео жена Бибера отметила, что в ходе обследований врачи обнаружили «открытое окно» в ее сердце — отверстие в межпредсердной перегородке, которое обычно закрывается у человека после рождения. Однако в случае с моделью этого не произошло, что и привело к инсульту. Кроме того, прием противозачаточных средств без наблюдения врача, частые перелеты и перенесенный коронавирус усугубили состояние пациентки.

В конечном счете врачи назначили Хейли операцию. «Все прошло очень гладко. Наконец-то я чувствую облегчение, что мы смогли во всем этом разобраться, и я теперь могу жить своей полной жизнью», — призналась героиня материала в конце видео.

Раннее в апреле ученые назвали полезные продукты для профилактики сердечных заболеваний. Они обнаружили, что листовые салаты, капуста и шпинат снижают риск возникновения инсульта и ишемической болезни сердца.