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Жена частично парализованного Джастина Бибера сообщила о его поправке

Хейли Бибер сообщила о поправке частично парализованного Джастина Бибера
Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер. Фото: Getty Images

Певец Джастин Бибер, у которого недавно парализовало пол-лица, чувствует себя гораздо лучше. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на жену артиста, американскую модель Хейли Бибер.

«У него все очень хорошо. Ему становится лучше с каждым днем», — заявила супруга певца на шоу Good Morning America. Хейли отметила, что поддержка фанатов сыграла большую роль в выздоровлении Бибера.

По словам модели, вначале болезнь пугала, однако сейчас певец идет на поправку. Хейли также поблагодарила всех друзей, фанатов и родственников за пожелания, советы и рекомендации по лечению.

Из-за болезни Биберу пришлось отложить выступления в рамках его мирового турне.

Ранее стало известно, что у Джастина Бибера парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе.

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Дениза Мацаева
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