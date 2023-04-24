Участник команды «Вечернего Урганта» оценил перспективу возвращения шоу в эфир

Участник команды «Вечернего Урганта» Александр Гудков заявил, что шоу не закрыто

Известный шоумен и участник команды программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков счел, что передача может вернуться в эфир Первого канала. Перспективу возобновления шоу он оценил в беседе с изданием StarHit.

Гудков заявил, что «Вечерний Ургант» не закрыт. «Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится», — добавил шоумен.

Ранее телеведущий Иван Ургант заверил, что вернется в эфир Первого канала. Подробности он не раскрыл.

В январе распространились слухи о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир. Их вызвали опубликованные в Telegram-каналах фото Ивана Урганта с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, напоминающих студию передачи. Однако телеведущий заявил, что эти снимки не имеют отношения к шоу.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако Первый канал эти утверждения опровергал.

