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09:48, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Участник команды «Вечернего Урганта» оценил перспективу возвращения шоу в эфир

Участник команды «Вечернего Урганта» Александр Гудков заявил, что шоу не закрыто

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известный шоумен и участник команды программы «Вечерний Ургант» Александр Гудков счел, что передача может вернуться в эфир Первого канала. Перспективу возобновления шоу он оценил в беседе с изданием StarHit.

Гудков заявил, что «Вечерний Ургант» не закрыт. «Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится», — добавил шоумен.

Ранее телеведущий Иван Ургант заверил, что вернется в эфир Первого канала. Подробности он не раскрыл.

В январе распространились слухи о возвращении «Вечернего Урганта» в эфир. Их вызвали опубликованные в Telegram-каналах фото Ивана Урганта с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, напоминающих студию передачи. Однако телеведущий заявил, что эти снимки не имеют отношения к шоу.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако Первый канал эти утверждения опровергал.

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Маргарита Щигарева
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