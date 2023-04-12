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19:49, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» пообещал, что вернется в эфир Первого канала

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала. Об этом он сообщил на премьере фильма «Вызов», которая проходит в Москве, передает РИА Новости.

«Конечно, вернусь», — пообещал Ургант.

В январе в сети появились слухи о возвращении шоу «Вечерний Ургант» в эфир. Их спровоцировали опубликованные в Telegram-каналах фото Ивана Урганта с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, напоминающих студию передачи. Тогда телеведущий заявил, что эти снимки не имеют отношения к шоу.

Программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. В сети неоднократно появлялись сообщения о том, что передачу закрыли, однако руководство Первого канала их опровергало.

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Полина Матюхина
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