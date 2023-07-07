В США предрекли Украине проблемы в восстановлении экономики

Reuters: масштабный отток жителей приведет к проблемам в экономике Украины в будущем

Масштабный отток населения Украины приведет к проблемам в восстановлении экономики после окончания боевых действий — многие беженцы не хотят возвращаться в страну и начинают новую жизнь за границей. Об этом пишет Reuters.

Согласно исследованию, проведенному Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в настоящее время большинство перемещенных украинцев хотят однажды вернуться домой. Однако, во время предыдущих кризисов, например, в Сирии, отмечалось, что желание беженцев вернуться в страну со временем ослабевало.

По данным украинского Центра экономической стратегии, от 860 тысяч до 2,7 миллиона украинцев могут навсегда остаться за границей. В результате экономика станы начнет терять от 2,55 до 7,71 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) в год.

«Нам нужно как-то попытаться вернуть их в Украину, потому что мы уже видим, что чем дольше люди находятся за границей, тем меньше они хотят возвращаться», — заявил генеральный директор фармацевтической компании «Фармак» Владимир Костюк. По его словам, из-за оттока населения он столкнулся с нехваткой квалифицированных кадров.

Кроме того, сокращение населения негативно сказывается на потребительском спросе в долгосрочной перспективе, отмечают авторы статьи. Так, в компании Fozzy Group, которой принадлежит сеть популярных на Украине супермаркетов «Сильпо», отмечают, что спрос хоть и понемногу восстанавливается, но до показателей 2021 года еще далеко.

«Мы не можем говорить о восстановлении, когда у нас есть несколько миллионов человек, которые ничего не покупают: их попросту нет в стране», — отметил один из представителей Fozzy Дмитрий Цыганков.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что переезд украинских беженцев в страны Европы приведет к разрушению их социальной ткани. Аналогичная ситуация, по его словам, была после наплыва мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока.