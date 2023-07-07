Пушков высказался о последствиях проживания украинских беженцев в Европе

Пушков: приезд беженцев с Украины в Европу привел к разрушению социальной ткани стран

Приезд украинских беженцев в европейские страны привел к разрушению их социальной ткани, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор, комментируя статью польского издания о беженцах с Украины, отметил, что Европа постоянно повторяет собственные ошибки. Так, по его словам, аналогичная ситуация была после наплыва мигрантов из Косово, Северной Африки и Среднего Востока. «Последствия также схожие — разрушение социальной ткани европейских стран. Результаты такой неумной политики, выстроенной на идеологемах, а не реализме, наиболее наглядно видны в сегодняшней Франции», — считает Пушков.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в страны Евросоюза. Он подчеркнул, что Варшава выступает против массового наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.