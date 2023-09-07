США передадут Украине 190 бронемашин MRAP

Посол США в Киеве Бринк объявила о передаче Украине 190 бронемашин MRAP

США передадут Украине 190 противоминных бронемашин для защиты от засад (MRAP). Об этом объявила посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк в X (бывший Twitter).

«Соединенные Штаты предоставят 190 MRAP, чтобы позволить отважным сотрудникам правоохранительных органов Украины защищать гражданское население, особенно тех, кто находится вблизи линии фронта», — написала дипломат.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что Вашингтон выделил Киеву 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.