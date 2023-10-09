Российские артиллеристы сорвали контратаку ВСУ на донецком направлении

Бойцы Южной группировки ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на донецком направлении

Военнослужащие российской Южной группировки войск сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив их временный пункт дислокации. Об этом сообщил командир взвода операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.

По его словам, после штурма укрепрайона на южнодонецком направлении ВСУ в ходе контрнаступления попытались вернуть утраченные позиции. «В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное. Было принято решение об артиллерийском ударе, [чтобы] уничтожить живую силу противника», — заявил военный.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал о грядущем учащении атак беспилотниками с российской стороны.