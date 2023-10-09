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08:24, 9 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ предупредили об учащении атак российских дронов

Спикер ВС ВСУ Игнат предупредил об учащении атак российских дронов зимой

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российская армия зимой увеличит количество атак с применением дронов. Об этом предупредил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает Reuters.

«Эта осень и зима... уже является рекордом по количеству беспилотников "Шахид". В сентябре их было использовано более 500», — сказал он.

По его словам, в прошлом году российские силы за шесть месяцев применили тысячу дронов типа «Шахид/Герань», что подтверждает заметное учащение их применения.

Ранее российские специалисты создали беспилотник самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из металлических деталей у него только двигатель и минимальный набор металлических деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

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    Алевтина Запольская
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