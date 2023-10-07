Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:53, 7 октября 2023Наука и техника

В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

В России разработали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для РЭБ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского.

По словам собеседника агентства, аппарат отличается максимальной радиопрозрачностью и не содержит создающих помехи деталей Самолет сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор металлических деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

ММ-1 способен развивать скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Управление происходит от первого лица, спереди аппарат оснащен камерой. Подобные аппараты самолетного типа с управлением от первого лица в России еще не создавали, но подобные устройства польского и украинского производства уже применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ), заключил представитель TsAGIStart.

Ранее сообщалось, что новые комплексы РБ-109А «Былина», которые повысят эффективность применения средств РЭБ, начнут поступать в Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2025 году. Комплексы «Былина» проходят опытную эксплуатацию в войсках, которая может завершиться в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Ведет себя абсолютно правильно». Лукашенко объяснил причину выдвигаемых Зеленским требований к Западу

    Дом за 4,9 миллиарда рублей выставили на продажу в Подмосковье

    Американский журналист назвал самый важный вывод о России

    В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

    Зеленского предупредили о готовности сдать России в любой момент

    Польша поставила ультиматум Зеленскому из-за жалобы в ВТО

    В Одессе произошли взрывы

    В Польше оценили потенциал России на Украине

    На Западе рассказали о серьезном ударе России

    В ЕС признали нехватку средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости