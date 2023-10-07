В России разработали невидимый для РЭБ беспилотник из пенопласта

В России разработали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для РЭБ

Российские специалисты создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инновационного технологического центра TsAGIStart на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского.

По словам собеседника агентства, аппарат отличается максимальной радиопрозрачностью и не содержит создающих помехи деталей Самолет сможет успешно проходить РЭБ противника. Из металлических деталей у беспилотника только двигатель и минимальный набор металлических деталей, часть которых можно заменить на стеклопластиковые.

ММ-1 способен развивать скорость до 100 км/ч с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Управление происходит от первого лица, спереди аппарат оснащен камерой. Подобные аппараты самолетного типа с управлением от первого лица в России еще не создавали, но подобные устройства польского и украинского производства уже применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ), заключил представитель TsAGIStart.

Ранее сообщалось, что новые комплексы РБ-109А «Былина», которые повысят эффективность применения средств РЭБ, начнут поступать в Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2025 году. Комплексы «Былина» проходят опытную эксплуатацию в войсках, которая может завершиться в 2024 году.