В ДНР рассказали о продвижении в Марьинке

Советник главы ДНР Гагин заявил о продвижении ВС России в Марьинке

Вооруженные силы (ВС) России начали продвижение в Марьинке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По информации канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ), предварительно, начали покидать Марьинку. При этом, по словам Гагина, о полном взятии города говорить рано.

На опубликованных кадрах также показаны бои в городе и установленный на одном из домов российский флаг.

Также, как уточняет Mash, Российская армия взяла штурмом Марьинку в ДНР и успешно отбивает все контратаки ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры боев за Марьинку. На них видно, как работают артиллерия и дроны спецназа, а также выявление огневых точек ВСУ и скопления живой силы, после которого наносятся удары и применяются дроны-камикадзе.