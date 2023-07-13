Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры боев за Марьинку с работой спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram кадры боев за Марьинку в Донецкой народной республике (ДНР).

«Буквально до выхода из этого направления фронта и переброски в другой, более сложный район огневого соприкосновения, бойцы спецназа "Ахмат" круглые сутки практически без отдыха работали по Марьинке, выявляя вражеские цели», — написал он.

На появившихся кадрах видно, как работают артиллерия и дроны спецназа, а также выявление огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы, после которого наносятся удары и применяются дроны-камикадзе.

По словам Кадырова, Марьинка является достаточно сложным участком фронта, так как город буквально превращен в подземный укрепрайон со множеством переходов под землей. Однако, несмотря на то что это дает возможность украинским военным перемещаться незамеченными, освобождение города — дело времени, уверен он.

Ранее Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название — Бахмут).