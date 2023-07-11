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00:36, 11 июля 2023Россия

Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

Глава Чечни Кадыров сообщил о пленении 5 солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о пленении пяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название — Бахмут).

«Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии "незалежной", — написал Кадыров.

Глава республики сообщил, что Клещеевка контролируется Вооруженными силами (ВС) РФ.

9 июня Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» в зоне спецоперации передислоцирован на артемовское направление. 6 июля Кадыров показал кадры боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают атаковать фланги и пытаются «взять в клещи» Артемовск. По данным источников, бронегруппы и пехота украинских военных ведут наступление.

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    Марина Совина
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