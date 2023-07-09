Спецназ «Ахмат» перебросили на артемовское направление

Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» передислоцирован на артемовское направление

Спецназ «Ахмат» в зоне спецоперации передислоцирован на артемовское направление. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское (украинское название Артемовска — прим «Ленты.ру») направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — отметил он.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» рассказали об иностранных наемниках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воюют против Российской армии у Марьинки. Найденные военнослужащими трофейные шевроны принадлежат грузинам, европейцам, канадцам, также в боях отметились граждане Белоруссии, в том числе тактическая группа «Беларусь».

6 июля Кадыров показал кадры боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации ВСУ. На кадрах видно, как бойцы, находясь за укреплениями, стреляют из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» в воздух по намеченным целям.