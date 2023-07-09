Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о воюющих наемниках ВСУ из Белоруссии, Грузии и Канады

Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали об иностранных наемниках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воюют против Российской армии у Марьинки. Их слова передает «Московский Комсомолец».

Солдаты батальона «Ахмат» сообщили изданию, что найденные шевроны, оружие и документы очевидно указывают на присутствие иностранцев в конфликте России и Украины. Найденные трофеи принадлежат грузинам, европейцам, канадцам, отметили бойцы. Военные подчеркнули, что в боях также отметились граждане Белоруссии, в том числе тактическая группа «Беларусь».

«Подразделение как самостоятельная тактическая единица на фронте не дислоцируется. Это добровольцы из Белоруссии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в составе националистических террористических украинских нацбатов», — сообщили бойцы спецназа.

Ранее стало известно, что иностранные наемники в рядах ВСУ получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц. По данным телерадиокомпании RTL, украинская армия ищет мужчин, которые уже воевали, умеют пользоваться оружием и у которых есть военная подготовка.

До этого глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Он также отметил, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все возможное для его эскалации.