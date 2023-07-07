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20:57, 7 июля 2023Бывший СССР

Названа зарплата иностранных наемников на Украине

RTL: иностранные наемники в рядах ВСУ получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают от 500 евро до 3 тысяч евро в месяц. Уровень их зарплат называет телерадиокомпания RTL.

По ее данным, вступающие в интернациональной легион иностранцы подписывают контракт с украинской армией. Им платят порядка 500 евро в месяц (около 50 тысяч рублей) или 3 тысяч евро (около 300 тысяч рублей), если они служат на передовой. Отмечается, что ВСУ ищут мужчин, которые уже воевали, умеют пользоваться оружием, и у которых есть военная подготовка.

Также, по информации RTL, в настоящее время на Украине воюют сто французов, причем в начале конфликта эта цифра достигала 800 человек, но многие уехали. Уточняется, что большинство французских бойцов на Украине закупают собственную экипировку, и траты могут быть крайне высокими — к примеру, штурмовая винтовка стоит 4000 евро (почти 400 тысяч рублей).

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Он также отметил, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все возможное для его эскалации.

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    Алина Гончарова
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