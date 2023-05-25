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11:09, 25 мая 2023Россия

Шойгу назвал число иностранных наемников в рядах ВСУ

Шойгу заявил, что на стороне Украины действуют более 2,5 тысячи иностранных наемников

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Такое число назвал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, выступая в четверг, 25 мая, на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, пишет «Интерфакс».

Глава оборонного ведомства отметил, что украинской стороной применяются террористические методы противоборства, в том числе диверсии.

По его словам, наиболее напряженная обстановка на сегодняшний день наблюдается в Восточно-Европейском регионе. «Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием», — сказал министр.

Он также отметил, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все возможное для его эскалации. Шойгу сообщил, что военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, такие действия стали ответом на просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

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Евгения Куликова
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