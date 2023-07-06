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19:33, 6 июля 2023Россия

Кадыров показал кадры боя пехоты «Ахмата» против авиации ВСУ в Марьинке

Кадыров опубликовал видео боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации ВСУ в Марьинке

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы, находясь за укреплениями, стреляют из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» в воздух по намеченным целям. По словам Кадырова, выстрелы из ПЗРК заставили уйти в зону недосягаемости два украинских самолета.

«Небо Марьинки под надежным контролем российских войск в любое время суток. Благодарю наших отважных воинов за достойную службу нашему великому Отечеству», — добавил глава Чечни.

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