Кадыров показал кадры боя пехоты «Ахмата» против авиации ВСУ в Марьинке

Кадыров опубликовал видео боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации ВСУ в Марьинке

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя пехоты спецназа «Ахмат» против авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы, находясь за укреплениями, стреляют из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» в воздух по намеченным целям. По словам Кадырова, выстрелы из ПЗРК заставили уйти в зону недосягаемости два украинских самолета.

«Небо Марьинки под надежным контролем российских войск в любое время суток. Благодарю наших отважных воинов за достойную службу нашему великому Отечеству», — добавил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ликвидации под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады Украины. Он разъяснил, что все произошло в районе Серебрянского лесничества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.