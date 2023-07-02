Кадыров заявил о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации под Кременной Луганской народной республики (ЛНР) диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады Украины. Его комментарий приводится в Telegram-канале.
Он разъяснил, что все произошло в районе Серебрянского лесничества. Кадыров отметил, что пятерых военных взяли в плен, еще шестерых ликвидировали.
На видео, предоставленном главой Чечни, один из украинских военнослужащих рассказал, где проходил боевую подготовку и как попал в плен. «Он проходил военную подготовку в Великобритании. Украинское командование их обманным путем отправило занять якобы пустые окопы и блиндаж», — отметил Кадыров.
19 июня глава Чечни сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» отражает атаки со стороны Украины на запорожском направлении. Тогда же Кадыров объяснил, что бойцы чеченского батальона могут эффективно отражать любые наступательные и разведывательные действия со стороны Украины благодаря хорошему материально-техническому оснащению.