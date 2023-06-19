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20:40, 19 июня 2023Россия

Кадыров сообщил об отражении «Ахматом» атак ВСУ на запорожском направлении

Кадыров заявил, что батальон «Восток-Ахмат» отражает атаки ВСУ на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно отражают атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас», — заявил политик.

Помимо того, он отметил, что бойцы батальона могут эффективно отражать любые наступательные и разведывательные действия со стороны Украины благодаря хорошему материально-техническому оснащению.

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Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что началась подготовка к активным наступательным действиям на новом участке. Кадыров в свою очередь отметил, что бывший комбат Асланбек «Закат» Салиев назначен командиром полка «Ахмат-Чечня».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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