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17:45, 18 июня 2023Россия

Кадыров объявил о новых назначениях в «Ахмат-Чечня» и «Восток-Ахмат»

Глава Чечни Кадыров объявил о назначениях в батальоне «Восток-Ахмат» и полке «Ахмат-Чечня»

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Майор Вахи «Асхаб» Хамбулатов назначен командиром батальона «Восток-Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что бывший комбат Асланбек «Закат» Салиев назначен командиром полка «Ахмат-Чечня».

«Мы благодарим Асланбека за проведенную работу с личным составом, за высокий уровень боевой подготовки батальона. Вахе Хамбулатову мы желаем успехов в ратном деле, уверен, что он продолжит успешно руководить батальоном и внесет ощутимый вклад в освобождение Украины от натовских нацистов», — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» Минобороны России взяли в плен разведчиков 65 бригады третьего механизированного батальона Вооруженных сил Украины. По его словам, российские силы отбили на ореховском направление многочисленные атаки украинской армии.

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