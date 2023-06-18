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15:09, 18 июня 2023Россия

Кадыров сообщил о взятых в плен разведчиках ВСУ

Глава Чечни Кадыров сообщил о взятых в плен бойцах ВСУ

Фото: Libkos / AP

Бойцы батальона «Восток-Ахмат» Минобороны России взяли в плен разведчиков 65 бригады третьего механизированного батальона ВСУ. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«По словам пленных, командование бригады обманным путем забросило их на наши позиции, сказав, что у нас всего два-три бойца осталось. Вводят в заблуждение своих солдат ради того, чтобы они шли вперед», — написал чеченский лидер.

Он также отметил, что на ореховском направлении российские подразделения успешно отбили многочисленные атаки со стороны Украины. По его словам, противник потерял три боевых машины пехоты, два танка и две боевых бронированных машины.

Ранее 18 июня Минобороны заявило, что за прошедшие сутки ВСУ наиболее активно наступали на запорожском направлении: силами до трех батальонных групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами.

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    Евгения Куликова
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