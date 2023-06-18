Минобороны заявило о наиболее активном наступлении ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило, что ВСУ наиболее активно наступают на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наиболее активно наступают на запорожском направлении: силами до трех батальонных групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье, 18 июня.

Там заявили, что под прикрытием дымовых завес противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

«Действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки ВСУ также пытались наступать на южно-донецком и донецком направлениях.

Ранее 18 июня появилось видео, на котором экипаж российского вертолета Ка- 52 уничтожает украинскую бронетехнику на южно-донецком направлении.