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12:34, 18 июня 2023Россия

Уничтожение бронетехники ВСУ российскими вертолетами Ка-52 показали на видео

Минобороны показало на видео уничтожение бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Соответствующие кадры пресс-служба оборонного ведомства опубликовала в Telegram-канале в воскресенье, 18 июня.

На записи экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение двух бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты.

«В результате удара техника противника, движущаяся на большой скорости, уничтожена вместе с экипажами», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее ведомство продемонстрировало кадры уничтожения российским беспилотником опорного пункта ВСУ на запорожском направлении. Удар наносился с БПЛА квадрокоптерного типа.

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    Евгения Куликова
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