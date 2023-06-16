Уничтожение российским беспилотником опорного пункта ВСУ показали на видео

Минобороны показало кадры уничтожения российским беспилотником опорного пункта ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения российским беспилотником опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры пресс-служба оборонного ведомства опубликовала в Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

На видео показано, как операторы БПЛА поразили обнаруженную цель на запорожском направлении. Уточняется, что удар наносился с беспилотника квадрокоптерного типа.

«В результате удара находившиеся в окопах боевики ВСУ с вооружением были уничтожены», — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны поделилось кадрами, на которых показано, как управляемыми ракетами вертолета Ка-52 российские военнослужащие наносят удар украинским танкам на южнодонецком направлении.

